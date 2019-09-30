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18:34   30 Сентября 2019
Россия

Медики, газовики и пожарные Подмосковья приняли вызов Tetris challenge

Медики, газовики и пожарные Подмосковья приняли вызов Tetris challenge

Новый тренд Tetris challenge охватил социальные сети. Идея пришла с запада, но уже сейчас ее реализуют подмосковные медики, спасатели и газовики. По задумке экстренные службы паркуют служебное авто, раскладывая рядом с ним оборудование, а после ложатся на землю. Затем это фотографирует, к примеру, квадрокоптер. В результате получается картинка как в старой знакомой игре. 

Как пишет «360», новый челлендж отличается тем, что изначально создан для экстренных служб. Чтобы в нем участвовать, необходимо иметь служебный автомобиль, квадрокоптер, и не бояться лежать на асфальте. Для черлленджа следует разложить оборудование, лечь и не шевелиться. Врачи из Химок смогли это сделать с первого раза. 

Одинцовский Мособлгаз тоже не испугался принять вызов, сделав все по-армейски: со своим построением генералом. При этом мотивация газовиков выше, ведь если западные коллеги за счет таких челленджев просто собирают лайки, то россияне еще и отрабатывают полезные для работы навыки. Команда должна уложиться в пятнадцатиминутный дедлайн, иначе могут сесть батарейки в квадрокоптере. 

По словам главного механика АО «Мособлгаза» Александра Яблочнюка, все работают слаженно и организованно. 

«Задача нестандартная, но мы любую выполним. Никто, кроме нас!» — сказал он. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #тренд #мособлгаз

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