Зона свободной торговли Ирана с ЕАЭС заработает с конца октября

Иранский лидер Хасан Роухани в понедельник, 30 сентября, сообщил, что зона свободной торговли Ирана с Евразийским экономическим союзом заработает с конца октября. По его словам, реализуют соглашение с ЕАЭС 27 октября, поэтому 502 иранских товара используют особые преференциальные условия.

Президент Ирана сообщил о запуске зоны свободной торговли Тегерана с ЕАЭС перед вылетом в Армению, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Хасан Роухани отметил, что таким образом Тегеран и ЕАЭС установят торговые отношения в зоне свободной торговли.