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18:16   30 Сентября 2019
Весь мир

Зона свободной торговли Ирана с ЕАЭС заработает с конца октября

Зона свободной торговли Ирана с ЕАЭС заработает с конца октября

Иранский лидер Хасан Роухани в понедельник, 30 сентября, сообщил, что зона свободной торговли Ирана с Евразийским экономическим союзом заработает с конца октября. По его словам, реализуют соглашение с ЕАЭС 27 октября, поэтому 502 иранских товара используют особые преференциальные условия.

Президент Ирана сообщил о запуске зоны свободной торговли Тегерана с ЕАЭС перед вылетом в Армению, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Хасан Роухани отметил, что таким образом Тегеран и ЕАЭС установят торговые отношения в зоне свободной торговли.

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Автор: Анатолий Кубарев
#иран #общество #роухани #еаэс

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