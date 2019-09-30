Первое заседание Конституционного комитета Сирии намечено на 30 октября

Первое заседание Конституционного комитета САР запланировано на 30 октября текущего года. Соответствующее заявление 30 сентября, в понедельник, сделал специальный посланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен во время выступления на заседании Совета Безопасности.

«Я планирую собрать 150 сирийских мужчин и женщин, чтобы начать работу сбалансированного и инклюзивного Конституционного комитета Сирии», — заметил он.

Педерсен также подчеркнул, что и правительство, и оппозиция в Сирии подтвердили согласие на то, что дискуссия в комитете будет проходить под эгидой ООН. По его словам, все решения данного органа будут вырабатываться малой группой из 45 человек, приниматься полным составом в полторы сотни человек. Решения будут считаться принятыми при согласии 75% комитета, что составляет большинство из 113 человек.