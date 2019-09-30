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18:11   30 Сентября 2019
Весь мир

Первое заседание Конституционного комитета Сирии намечено на 30 октября

Первое заседание Конституционного комитета Сирии намечено на 30 октября

Первое заседание Конституционного комитета САР запланировано на 30 октября текущего года. Соответствующее заявление 30 сентября, в понедельник, сделал специальный посланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен во время выступления на заседании Совета Безопасности.

«Я планирую собрать 150 сирийских мужчин и женщин, чтобы начать работу сбалансированного и инклюзивного Конституционного комитета Сирии», — заметил он.

Педерсен также подчеркнул, что и правительство, и оппозиция в Сирии подтвердили согласие на то, что дискуссия в комитете будет проходить под эгидой ООН. По его словам, все решения данного органа будут вырабатываться малой группой из 45 человек, приниматься полным составом в полторы сотни человек. Решения будут считаться принятыми при согласии 75% комитета, что составляет большинство из 113 человек.

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #оон #конституционный совет

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