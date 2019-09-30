Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков назвал ерундой очередные санкции Минфина США против двух граждан России и трех российских компаний за «вмешательство» в американские выборы президента в ноябре 2016 года.

«Комментировать будет иметь смысл, если они реально ударят по какому-нибудь сектору экономики. Например, американцы объявят, что они облагают санкциями любые торговые операции с российской нефтью или газом. Вот это будет тяжелая история, которую надо будет комментировать. А всякую ерунду… это уже смешно!», — заявил депутат.

Русский след на выборах президента, на которых победил Дональд Трамп, в США ищут с 2016 года. Дело о «вмешательстве» даже расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, потратив 32 миллиона долларов американских налогоплательщиков, но никакого сговора Трампа и русских он так и на нашел.

Провальное расследование стоило Мюллеру должности, а голословные обвинения чуть не довели до тюрьмы. Его и генпрокурора Уильяма Барра за пустословие к уголовной ответственности в суде округа Колумбия пыталась привлечь компания «Конкорд», чьим владельцем является петербургский бизнесмен Евгений Пригожин и которую оба законника бездоказательно называли причастной к «вмешательству» в комментариях прессе. Ответственности им удалось избежать только по причине незнания законов. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключал, что американские политики снова разыгрывают «российскую карту» перед выборами президента в 2020-ом.