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18:30   30 Сентября 2019
Весь мир

Депутат Примаков назвал ерундой новые санкции США

Депутат Примаков назвал ерундой новые санкции США

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков назвал ерундой очередные санкции Минфина США против двух граждан России и трех российских компаний за «вмешательство» в американские выборы президента в ноябре 2016 года.

«Комментировать будет иметь смысл, если они реально ударят по какому-нибудь сектору экономики. Например, американцы объявят, что они облагают санкциями любые торговые операции с российской нефтью или газом. Вот это будет тяжелая история, которую надо будет комментировать. А всякую ерунду… это уже смешно!», — заявил депутат.

Русский след на выборах президента, на которых победил Дональд Трамп, в США ищут с 2016 года. Дело о «вмешательстве» даже расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, потратив 32 миллиона долларов американских налогоплательщиков, но никакого сговора Трампа и русских он так и на нашел.

Провальное расследование стоило Мюллеру должности, а голословные обвинения чуть не довели до тюрьмы. Его и генпрокурора Уильяма Барра за пустословие к уголовной ответственности в суде округа Колумбия пыталась привлечь компания «Конкорд», чьим владельцем является петербургский бизнесмен Евгений Пригожин и которую оба законника бездоказательно называли причастной  к «вмешательству» в комментариях прессе. Ответственности им удалось избежать только по причине незнания законов.  Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключал, что американские политики снова разыгрывают «российскую карту» перед выборами президента в 2020-ом.

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Автор: Антон Елизаров
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