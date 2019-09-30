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18:06   30 Сентября 2019
Весь мир

Предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию прокомментировали в Эр-Рияде

Предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию прокомментировали в Эр-Рияде

Центр гуманитарной и чрезвычайной помощи саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиза прокомментировал предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию. По словам директора Центра Абдуллы ар-Рабиа, визит российского лидера может поспособствовать импульсу для развития гуманитарных проектов.

Ар-Рабиа говорит, что после подписания Москвой и Эр-Риядом меморандума о взаимопонимании по гуманитарным вопросам сторонам нужно выбрать третьего участника, чтобы реализовывать проект. Власти Эр-Рияда уверены, что если с Путиным в Саудовскую Аравию прибудет делегация тех, кто связан с работой Центра, с ними будут рады встретиться и обсудить все вопросы тут же, уточняет РИА Новости. В списке стран, которые могут быть рассмотрены для развития гуманитарных программ России и Саудовской Аравии, — Сирия и Йемен.

Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию анонсировал посол королевства в России Раид бин Халид. По его словам, приезд Путина в Эр-Рияд состоится в ближайшие две недели.

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Автор: Ольга Воскресенская
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