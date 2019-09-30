Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на правительство Украины, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя офиса президента Андрея Богдана. Об этом 30 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы Окружного административного суда Киева.

Отмечается, что в суде Кличко решил опротестовать свое увольнение с поста главы Киевской городской государственной администрации. Мэр в одном из исков обращается с просьбой признать незаконным представление правительства к украинскому главе Владимиру Зеленскому о его увольнении.

По мнению Кличко, Богданов превысил полномочия при подаче в кабмин письма, ставшее основанием для рассмотрения правительством представления на увольнение действующего главы Киевской городской администрации.

Ранее сообщалось, что киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко.