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18:03   30 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Кличко решил оспорить свое увольнение через суд

Кличко решил оспорить свое увольнение через суд

Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на правительство Украины, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя офиса президента Андрея Богдана. Об этом 30 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы Окружного административного суда Киева. 

Отмечается, что в суде Кличко решил опротестовать свое увольнение с поста главы Киевской городской государственной администрации. Мэр в одном из исков обращается с просьбой признать незаконным представление правительства к украинскому главе Владимиру Зеленскому о его увольнении. 

По мнению Кличко, Богданов превысил полномочия при подаче в кабмин письма, ставшее основанием для рассмотрения правительством представления на увольнение действующего главы Киевской городской администрации. 

Ранее сообщалось, что киевсовет обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Кличко.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #кличко #общество

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