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17:45   30 Сентября 2019
Россия

Бортпроводник из Тюмени украл у пассажира самолета 25 тысяч рублей

Бортпроводник из Тюмени украл у пассажира самолета 25 тысяч рублей

Бортпроводник из Тюмени украл у пассажира самолета 25 тысяч рублей. Транспортная полиция завела уголовное дело по факту кражи.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 28 сентября. Пассажир рассказал, что летел из Нижневартовска в Тюмень через Ханты-Мансийск. Во время посадки в самолет мужчина передал свой рюкзак бортпроводнику, так как сумка не влезала на багажную полку. Бортпроводник убрал багаж в хвост самолета. Когда самолет прилетел в Ханты-Мансийск, денег в сумке уже не было.

Полицейские выяснили, что сумму украл другой бортпроводник, который тоже был в составе этого экипажа на рейсе. Мужчина видел, как его коллега убрал багаж и ушел, поэтому решил проверить, что находится внутри и деньги присвоить себе. Преступника задержали в гостинице после рейса. При себе у мужчины были украденные деньги, которые полиция изъяла. Отмечается, что бортпроводник, совершивший кражу, является жителем Тюмени.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #криминал #тюмень #кража

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