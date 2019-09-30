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17:55   30 Сентября 2019
Россия

Целевой прогноз роста российского ВВП в следующем году составит 2%

Целевой прогноз роста российского ВВП в следующем году составит 2%

Целевой прогноз по росту ВВП России в 2020 году составит 2% против 1,7% в базовом прогнозе. Об этом сказано в проекте федерального бюджета на грядущий год и плановый период двух последующих годов. Базовый и целевой прогноз по росту экономики в 2021 и 2022 годах совпадает и составит 3,1% и 3,2% соответственно.

Более высокий целевой прогноз связан с «предположением о более активном расширении инвестиционного спроса (до 5,8% в 2020 году против 5% в базовом сценарии). Кроме того, это завит и от более быстрого восстановлшения объемов товарного экспорта после стагнации в этом году.

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Автор: Алла Ларионова
#экономика #ввп

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