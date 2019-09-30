Ударную силу информационной войны США против Дамаска составляют не только «Белые каски», но и Сирийско-американское медицинское общество (Syrian-American Medical Society). О дестабилизирующей роли SAMS написали журналисты Федерального агентства новостей.

Лозунг SAMS — To Save Syrian Lives или «Спасать жизни сирийцев». Общество создали в США в 2011 году педиатр, гинеколог и невролог сирийского происхождения, которые разделяли оппозиционные официальному Дамаску политические взгляды. В 2013 году бюджет у SAMS резко увеличился за счет вливаний американского правительственного USAID и стал исчисляться миллионами. Руководящие посты заняли профессионалы от Государственного департамента, а в США появилась сеть офисов, через которые оформляли медицинских специалистов для работы как в Сирии, так и в соседних странах.

Именно на SAMS сделали ставку США, когда нужно было обвинить официальный Дамаск в якобы примененном химическом оружии в горной Латакии в мае 2019 года. «Белые каски» тогда изначально признались, что район контролируют «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ группировка) и поддерживаемая США. Однако уже на следующий день заявляла об угрозе «химического геноцида» со стороны «режима».

В результате ставка оказалась сделана на растиражированную членами SAMS тему ударов по медикам и медицинским объектам. Но в то время, как Запад не щадит сирийское здравоохранение целенаправленными санкциями, SAMS разворачивают медицинскую сеть на базе стационарных учреждений, мобильных пунктов и полевых госпиталей.

Только вот обычные сирийцы получают медицинскую помощь, скорее, «за компанию», потому как главный адресат — боевики, ведь воевать проще, когда знаешь, что можешь в случае ранения рассчитывать на первоклассное современное лечение. Включая, при необходимости, реабилитацию в Турции или Европе.