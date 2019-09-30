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18:42   30 Сентября 2019
Россия

Ходорковский использовал «дело Голунова» для давления на власти России

Ходорковский использовал «дело Голунова» для давления на власти России

Митинги в поддержку задержанного в июне журналиста «Медузы» Ивана Голунова были спланированы структурами с Запада. Это выяснило «Федеральное агентство новостей» в новой части фильма «Анатомия протеста», посвященной технологиям летних беспорядков в Москве.

«Нас еще в начале июня предупреждали, что будет какое-то событие, которое, как говорили «перевернет игру». Мы собирали людей для митингов, готовились распространять информацию по нашим соцсетям. И когда случился арест Голунова, к нам зашел наш координатор и просто сказал: «Началось», — сказали ФАН источники в оппозиционных кругах.

Источник ФАН в оппозиции до сих пор не уверен, было задержание Голунова лишь подвернувшимся случаем или запланированной провокацией. Первым информацию о задержании журналиста «Медузы» опубликовало подконтрольное опальному олигарху Михаилу Ходорковскому издание «МБХ-медиа». Они же дали и подробности – вплоть до имени следователя.

Источник ФАН в силовых кругах вспоминает, что публикация «МБХ-Медиа» шокировала следствие.

«Оппозиционный ресурс обладал такой информацией, о которой было неизвестно никому, кроме нескольких человек», — сообщает источник в правоохранительных органах.

Еще больше следователей удивило, что спустя несколько часов, ленты оппозиционных ресурсов наводнили комментарии и оценки российских политиков.

«Все это напоминало подставу и явно подготовленную акцию с заранее подготовленными и отрепетированными ролями», - считают правоохранители.

До задержания Голунов не был широкоизвестен и имел денежные долги. ФАН не исключает, что последние его толкнули на авантюру. Позже по методике, обкатанной с Голуновым, «оппозиция» провели еще несколько акций давления на суд и правоохранителей: в защиту вывихнувшему плечо расгвардейцу на незаконном митинге Павла Устинова и блогера Владислава Синицы, призывавшего убивать детей правоохранителей.

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Автор: Антон Долохов
#оппозиция #навальный #устинов #митинги #голунов

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