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17:12   30 Сентября 2019
Россия

Главой Рослесхоза стал Сергей Аноприенко

Главой Рослесхоза стал Сергей Аноприенко

Главой Рослесхоза стал Сергей Аноприенко. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ о назначении появился на сайте российского правительства.

Ранее Сергей Михайлович Аноприенко занимал пост замруководителя Росимущества. До него временно исполнял обязанности главы Рослесхоза Михаил Клинов, который был заместителем главы ведомства Ивана Валентика, покинувшего должность по собственному желанию.

В понедельник, 30 сентября, Медведев также назначил Константина Цыганова замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика #рослесхоз

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