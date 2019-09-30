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17:13   30 Сентября 2019
Россия

Кабмин РФ одобрил «дорожную карту» по развитию рынка ипотечных облигаций

Кабмин РФ одобрил «дорожную карту» по развитию рынка ипотечных облигаций

Соответствующий документ разработало министерство финансов совместно с Банком России, министерством экономического развития и АО «Дом​​​.РФ». «Дорожную карту» создали во исполнение указа российского лидера, а также в соответствии с решением президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Указ позволит улучшить жилищные условия не менее пяти миллионов семей ежегодно. Один из инструментов достижения цели — развитие ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг. Развивать рынок ипотечных ценных бумаг и повышать инвестиционную привлекательность нужно и для того, чтобы снизить ставки по ипотечным кредитам до 7,9 процента.

Также реализация «дорожной карты» позволит дополнительно привлечь на рынок до семи триллионов рублей в 2019–2024 годах, что поспособствует как росту конкуренции на рынке, так и снижению ставок по ипотеке на 1–1,5 процента годовых.

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Автор: Анатолий Кубарев
#правительство #ипотека #облигации #дорожная карта

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