Журналисты обнаружили единого западного спонсора разномастной российской «оппозиции»

Четыре условных столпа «оппозиции» в России подкармливаются из одной кормушки — американской. К такому выводу пришло «Федеральное агентство новостей» в фильме-расследовании «Анатомия протеста-2019».

Так, основной скелет «оппозиции» составляют: фонд беглого олигарха Михаила Ходорковского «Открытая Россия», который признан нежелательным в РФ, так называемый ФБК блогера Алексея Навального, либеральные СМИ и депутаты и чиновники, тесно сотрудничающие с вышеназванными личностями.

Опальный миллиардер Ходорковский, скрывающийся от российского правосудия, получает средства от Orion Strategies LLC, которая принадлежит одиозному Джорджу Соросу. Навальный сотрудничает с «Национальным фондом демократии» или NED, который также признан нежелательным на территории РФ. Более того, этот фонд финансирует федеральное агентство USAID.

То же самое касается прессы. Так, «Новая газета» живет за счет «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности». Что примечательно, здесь вновь всплывает имя Сороса, а контролирует все это американский Государственный департамент. Американское правительственное «Агентство США по глобальным медиа» дружит с российским телеканалом «Дождь».

Некоторые российские чиновники тоже скрытно получают деньги от американских налогоплательщиков.

«Американцы заносят крупные суммы денег депутатам и партийным лицам через того же Ходорковского. Они называют это «деньгами на борьбу с режимом». Мы называем это взяткой за то, чтобы люди предавали свою родину. И ведь берут же и не боятся. Сейчас многие идут в оппозиционеры не из-за того, что это модно или из-за своей гражданской позиции. Это просто прибыльно. Американцы будут платить вам всегда, если вы им нужны», — поделился сотрудник спецслужб с интервью ФАН.

Незаконные акции, которые состоялись в России этим летом, как нельзя лучше показали присутствие западного следа. Стоит вспомнить, как посольство США опубликовало подробную «агитку» к несанкционированному митингу 3 августа в Москве. Или задержанную 10 сентября американку Бренник, которая удачно оказалась юристом, готовым предоставить консультации в автозаке.

Данные эпизоды не остались незамеченными: иностранное вмешательство во внутренние дела страны уже подтвердили на уровне Совета Федерации, где была создана Временная комиссия по защите государственного суверенитета. Специалисты выявили, что иностранцев ввели в заблуждение по поводу происходящего летом в столице РФ, а в незаконных митингах участвовали подготовленные западными службами лица, которым, к тому же, платили за это.