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18:02   30 Сентября 2019
Весь мир

Запад пытается ослабить Россию через уличные беспорядки по примеру Гонконга

Запад пытается ослабить Россию через уличные беспорядки по примеру Гонконга

Американское вмешательство в дела Гонконга привело к каждодневным погромам, которые все меньше поддаются контролю.Судя по всему, победа Вашингтона в этом мегаполисе очевидна, говорится в фильме «Анатомия протеста».

Тысячи американских флагов развиваются над улицами Гонконга. Активисты поют гимн США и все чаще призывают либо восстановить статус британской колонии, либо попроситься под протекторат Штатов.

Ирак, Египет, Грузия и Украина — лишь часть стран, где именно по такому сценарию происходила смена правительств на проамериканские. То же самое происходит сейчас с Гонконгом. То же самое оппозиция под наставления из Вашингтона пыталась сделать прошедшим летом в Москве, говорится в фильме-расследовании. 

Московская полиция оказалась более подготовленной, чем коллеги в Гонконге. Именно поэтому еще на стадии разогрева были задержаны те, кто задумал бросаться в правоохранителей даже стаканчиками. Полиция Гонконга такой момент пропустила. Как следствие — демонстранты резко почувствовали слабину. Проигнорировав «безобидные» беспорядки, власти Гонконга получили массовые. Так, протестующие уже не боятся забрасывать полицию камнями, обстреливать из рогаток и пневматического оружия, жечь коктейли Молотова. 

Гонконг

Погромы происходят каждый день. Активисты не жалеют патриотически настроенных граждан и избивают их на многолюдных улицах. Демонстранты выдвигают еще больше требований о реформировании правительства, избирательной системы и отставки властей. 

В Москве развитие событий по гонконгскому сценарию удалось приостановить, благодаря слаженным действиями правоохранительных органов и  властей. Однако сейчас страну в любой момент могут захлестнуть уличные протесты, а вместе с ними и беспредел. И здесь два пути: либо Россия возвращает свое право на суверенитет, либо Тверскую скоро заполнят люди с американскими флагами в руках. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #общество #весь мир #гонконг

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