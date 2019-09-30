Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия к 26 сентября сократила экспорт зерна на 10,7 процента

Россия к 26 сентября сократила экспорт зерна на 10,7 процента

 Ходорковский использовал «дело Голунова» для давления на власти России

Ходорковский использовал «дело Голунова» для давления на власти России
Кличко решил оспорить свое увольнение через суд

Кличко решил оспорить свое увольнение через суд

Украина откажется от мелких монет 1 октября

Украина откажется от мелких монет 1 октября
Группировки ИГ* и «Ан-Нусра»* уничтожили в Сирии

Группировки ИГ* и «Ан-Нусра»* уничтожили в Сирии

 Российские офицеры организовали гуманитарную акцию в сирийском Эль-Кунейтре

Российские офицеры организовали гуманитарную акцию в сирийском Эль-Кунейтре
Россия к 26 сентября сократила экспорт зерна на 10,7 процента

Россия к 26 сентября сократила экспорт зерна на 10,7 процента

 Ходорковский использовал «дело Голунова» для давления на власти России

Ходорковский использовал «дело Голунова» для давления на власти России
Кличко решил оспорить свое увольнение через суд

Кличко решил оспорить свое увольнение через суд

Украина откажется от мелких монет 1 октября

Украина откажется от мелких монет 1 октября
Группировки ИГ* и «Ан-Нусра»* уничтожили в Сирии

Группировки ИГ* и «Ан-Нусра»* уничтожили в Сирии

 Российские офицеры организовали гуманитарную акцию в сирийском Эль-Кунейтре

Российские офицеры организовали гуманитарную акцию в сирийском Эль-Кунейтре
18:20   30 Сентября 2019
Россия

Навальный вербует боевиков на Украине для массовых беспорядков в РФ

Навальный вербует боевиков на Украине для массовых беспорядков в РФ

Участник так называемой «боевой группы Навального» рассказал, как блогер и его соратники пообещали дать денег за организацию беспорядков на незаконных митингах в Москве. По словам мужчины, он привез из региона людей, готовых перекрывать дороги и организовывать стычки с Росгвардией, но офис Навального ему заплатить отказался, дав лишь скудный аванс. Об этом рассказывается в фильме-расследовании «Анатомия протеста - 2019» Федерального агентства новостей.

Сейчас так называемая оппозиция разрабатывает план по увеличению массовости на митингах. Устроители схем беспорядков и провокаций хотят, чтобы на несанкционированные акции в Москве приходило не менее сотни тысяч человек.

Депутат Госдумы Евгений Федоров считает происходящую в Москве «майдановщину» исключительно технологией США, а участники боевой группы приезжают на столичные митинги не только из российских регионов, но и из Украины.

«Надо понять, что вся история с майданом в стране — это американская технология. Были подготовлены боевики, эти боевики были свезены из регионов и из-за рубежа, из того же Киева», — сказал депутат.

Напомним, 31 августа сотрудники ДПС остановили на дороге автобус с молодыми людьми, которые ехали на столичный митинг. При себе у них были коктейли Молотова и кастеты. Еще на одном прошедшем митинге неизвестные бросили под автомобиль ОМОНа дымовую шашку.

О том, что организаторы незаконных акций имеют поддержу из-за океана говорит и тот факт, что компании  Google и Facebook игнорируют все замечания о нарушении законов РФ и продолжают рекламировать деятельность «оппозиционеров».

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #политика #навальный #протесты #митинги

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...