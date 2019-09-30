Навальный вербует боевиков на Украине для массовых беспорядков в РФ

Участник так называемой «боевой группы Навального» рассказал, как блогер и его соратники пообещали дать денег за организацию беспорядков на незаконных митингах в Москве. По словам мужчины, он привез из региона людей, готовых перекрывать дороги и организовывать стычки с Росгвардией, но офис Навального ему заплатить отказался, дав лишь скудный аванс. Об этом рассказывается в фильме-расследовании «Анатомия протеста - 2019» Федерального агентства новостей.

Сейчас так называемая оппозиция разрабатывает план по увеличению массовости на митингах. Устроители схем беспорядков и провокаций хотят, чтобы на несанкционированные акции в Москве приходило не менее сотни тысяч человек.

Депутат Госдумы Евгений Федоров считает происходящую в Москве «майдановщину» исключительно технологией США, а участники боевой группы приезжают на столичные митинги не только из российских регионов, но и из Украины.

«Надо понять, что вся история с майданом в стране — это американская технология. Были подготовлены боевики, эти боевики были свезены из регионов и из-за рубежа, из того же Киева», — сказал депутат.

Напомним, 31 августа сотрудники ДПС остановили на дороге автобус с молодыми людьми, которые ехали на столичный митинг. При себе у них были коктейли Молотова и кастеты. Еще на одном прошедшем митинге неизвестные бросили под автомобиль ОМОНа дымовую шашку.

О том, что организаторы незаконных акций имеют поддержу из-за океана говорит и тот факт, что компании Google и Facebook игнорируют все замечания о нарушении законов РФ и продолжают рекламировать деятельность «оппозиционеров».