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16:42   30 Сентября 2019
Весь мир

Туристическая виза в Саудовскую Аравию обойдется россиянам в 117 долларов

Туристическая виза в Саудовскую Аравию обойдется россиянам в 117 долларов

Посол королевства в Москве Раид бин Халид Кримли в понедельник, 30 сентября, сообщил, что российские туристы заплатят за визу в Саудовскую Аравию порядка 117 долларов (более семи тысяч рублей). По его словам, электронную туристическую визу выдадут сроком на год. Владельцы вправе посещать королевство многократно в течение года, но срок пребывания не должен превышать 90 дней, а при многократном посещении — 180 дней.

Консульский сбор за туристическую визу, который включает стоимость медицинского страхования, составляет 440 саудовских риалов или около 117 долларов. Россияне оплатят сбор в электронном виде.

«Гостеприимство и забота о госте — основной принцип арабской культуры», — резюмировал посол.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #туризм #саудовская аравия #визы

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