Кремль опроверг информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в РФ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о готовящемся повышении пенсионного возраста в России.
Журналисты в понедельник, 30 сентября, попросили Пескова прокомментировать заявление члена экспертного совета «Деловой России» Владислава Жуковского, который сообщил о якобы планируемом кабмином повышении пенсионного возраста еще на три года, передает ФАН.
В ответ Песков отметил, что такого рода вопросы не обсуждаются.
«У нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются», — заметил пресс-секретарь президента РФ, посоветовав СМИ обращаться по остальным вопросам к авторам этих заявлений.