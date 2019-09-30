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16:17   30 Сентября 2019
Россия

Кремль опроверг информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в РФ

Кремль опроверг информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о готовящемся повышении пенсионного возраста в России.

Журналисты в понедельник, 30 сентября, попросили Пескова прокомментировать заявление члена экспертного совета «Деловой России» Владислава Жуковского, который сообщил о якобы планируемом кабмином повышении пенсионного возраста еще на три года, передает ФАН.

В ответ Песков отметил, что такого рода вопросы не обсуждаются.

«У нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются», — заметил пресс-секретарь президента РФ, посоветовав СМИ обращаться по остальным вопросам к авторам этих заявлений.

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Автор: Алла Ларионова
#песков #кремль #пенсионный возраст

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