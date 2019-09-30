Кремль опроверг информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о готовящемся повышении пенсионного возраста в России.

Журналисты в понедельник, 30 сентября, попросили Пескова прокомментировать заявление члена экспертного совета «Деловой России» Владислава Жуковского, который сообщил о якобы планируемом кабмином повышении пенсионного возраста еще на три года, передает ФАН.

В ответ Песков отметил, что такого рода вопросы не обсуждаются.