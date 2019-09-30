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 Сенатор Джабаров услышал оправдывание в словах главы МИД ФРГ о санкциях

Сенатор Джабаров услышал оправдывание в словах главы МИД ФРГ о санкциях
17:03   30 Сентября 2019
Весь мир

Сенатор Джабаров услышал оправдывание в словах главы МИД ФРГ о санкциях

Сенатор Джабаров услышал оправдывание в словах главы МИД ФРГ о санкциях

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Джабаров в комментарии «Политике Сегодня» рассказал, что относиться к словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта о снятии европейских санкций нужно спокойно. На брифинге немецкий политик заявил, что необходим содержательный прогресс в реализации минских договоренностей, чтобы Европа могла снять ограничения с России.

Высказывание Зайберта для сенатора прозвучало словно оправдание тех санкций, которые европейская сторона несколько раз продлевала вдогонку за американцами.

«Западная Европа пытается оправдать те санкции, которые они ввели.  Вдогонку за американцами и следуя их наставлению.  И они сейчас понимают, что эти санкции не работают. Что в итоге они тормозят развитие отношений между Россией и западными странами. В том числе и Германией.  Все чаще и чаще звучат эти лозунги!», — говорит Джабаров.

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Тем не менее, сенатора смутила позиция правительства ФРГ, поскольку Россия выполняет все международные обязательства по минским соглашениям.

«Мы не нарушаем никаких международных норм, поэтому мы готовы к снятию санкций в ответ, если Европа пойдет на это в ответ, но просить об этом мы никого не собираемся и оправдываться в этом плане мы не собираемся», — резюмировал сенатор.

Зайберт также отметил, что сейчас Германия вместе со странами «нормандской четверки» работает над вопросом выполнения соглашений. По мнению политика, обмен заключенными между Россией и Украиной, а также разведение войск в Донбассе стали «позитивными и вызывающими надежду сигналами».

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #германия #джабаров #совет федерации #зайберт

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