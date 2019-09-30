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16:18   30 Сентября 2019
Россия

Делегация РФ в ПАСЕ готова дать конструктивные пояснения по митингам, сообщил Песков

Делегация РФ в ПАСЕ готова дать конструктивные пояснения по митингам, сообщил Песков

Делегация РФ в ПАСЕ готова дать конструктивные пояснения по митингам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Кремлю не очень нравится, когда Евросоюз обсуждает внутрироссийские дела страны, передает Федеральное агентство новостей.. Представитель Кремля заявил, что это является внутренним делом РФ. При этом он отметил, что Россия готова дать пояснения по столичным митингам, если у членов Парламентской ассамблеи Совета Европы будут конструктивные вопросы. Песков отметил, что пояснения дадут члены делегации России в ПАСЕ.

Ранее Бюро ПАСЕ поддержало идею о дебатах на тему митингов в РФ, которые состоялись в российской столице перед выборами мундепов в Мосгордуму. В поддержку предложения выступили 77 членов ПАСЕ, дебаты назначены на четверг, 3 октября.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #песков #политика

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