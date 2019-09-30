Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 30 сентября, сообщил, что Кремль знает об открытом письме детских онкологов из центра Блохина.

Журналисты напомнили, что врачи пригрозили увольнением. Они требуют сменить руководство исследовательского центра онкологии имени Блохина, а также справедливо начислять зарплаты, передает Федеральное агентство новостей.

Песков ответил, что обращение видят и слышат в министерстве здравоохранения. В Кремле надеются, что ведомство примет все необходимые меры.