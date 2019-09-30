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16:12   30 Сентября 2019
Россия

Песков сообщил, что коллективное письмо онкологов из центра Блохина - на контроле Минздрава

Песков сообщил, что коллективное письмо онкологов из центра Блохина - на контроле Минздрава

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 30 сентября, сообщил, что Кремль знает об открытом письме детских онкологов из центра Блохина.

Журналисты напомнили, что врачи пригрозили увольнением. Они требуют сменить руководство исследовательского центра онкологии имени Блохина, а также справедливо начислять зарплаты, передает Федеральное агентство новостей.

Песков ответил, что обращение видят и слышат в министерстве здравоохранения. В Кремле надеются, что ведомство примет все необходимые меры.

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Автор: Анатолий Кубарев
#кремль #общество #минздрав #онкология

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