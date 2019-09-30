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16:27   30 Сентября 2019
Россия

Песков прокомментировал отказ Джулиани посетить конференцию ЕАЭС в Армении

Песков прокомментировал отказ Джулиани посетить конференцию ЕАЭС в Армении

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отказ адвоката президента США Рудольфа Джулиани посетить конференцию ЕАЭС, которая пройдет в Армении. Об этом 30 сентября сообщает Федеральное агентство новостей. 

По словам Пескова, Россия ничего не знает об участии Джулиани. 

«Его участие никак не может повлиять на завтрашние мероприятия в Армении, которые вместе с президентом (Николом — ред.) Пашиняном посетит президент Путин», — сказал он. 

Во вторник, 1 октября, президент России Владимир Путин отправится в Ереван на конференцию ЕАЭС, где встретится с президентом Армении. На мероприятие также приглашены президент Молдавии Игорь Додон и президент Ирана Хасан Рухани, с которым российский лидер проведет двустороннюю встречу. Кроме этого, на встрече будет присутствовать представитель Сингапура. Также планируется подписание совместных документов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #песков #политика #общество #джулиани

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