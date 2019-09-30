Песков прокомментировал отказ Джулиани посетить конференцию ЕАЭС в Армении

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отказ адвоката президента США Рудольфа Джулиани посетить конференцию ЕАЭС, которая пройдет в Армении. Об этом 30 сентября сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам Пескова, Россия ничего не знает об участии Джулиани.

«Его участие никак не может повлиять на завтрашние мероприятия в Армении, которые вместе с президентом (Николом — ред.) Пашиняном посетит президент Путин», — сказал он.

Во вторник, 1 октября, президент России Владимир Путин отправится в Ереван на конференцию ЕАЭС, где встретится с президентом Армении. На мероприятие также приглашены президент Молдавии Игорь Додон и президент Ирана Хасан Рухани, с которым российский лидер проведет двустороннюю встречу. Кроме этого, на встрече будет присутствовать представитель Сингапура. Также планируется подписание совместных документов.