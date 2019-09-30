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15:59   30 Сентября 2019
Россия

Кремль не исключил обнародования стенограмм разговоров Путина и Трампа

Кремль не исключил обнародования стенограмм разговоров Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 30 сентября, подчеркнул, что дипломатическая практика не предусматривает публикацию стенограмм разговоров лидеров. Но в Москве готовы рассмотреть предложение, если оно поступит от Вашингтона.

Журналисты спросили, как Кремль относится к просьбе представителей Демократической партии США раскрыть стенограммы разговоров российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, передает Федеральное агентство новостей.

«В какой-то степени опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон», — ответил Песков.

На прошлой неделе Белый дом обнародовал стенограмму июльского телефонного разговора между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинский лидер позднее признался, что был удивлен, увидев свои реплики в публикации. Хотя никто не спрашивал его разрешения на то, чтобы  обнародовать его слова.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #путин #трамп

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