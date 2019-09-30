Агент ЦРУ Секстон пытался устроить в России майдан с помощью пешек Навального

Блогеру Алексею Навальному и его сторонникам помогал организовывать несанкционированные митинги в Москве сотрудник американского посольства Стивен Секстон. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал бывший волонтер «Фонда борьбы с коррупцией» по имени Александр.

По его словам, Секстон был в столичном офисе ФБК в то время, когда Навальный отбывал административный арест в 30 дней. По словам молодого человека, американец давал наставления, что нужно делать если на митингах задержит Росгвардия.

О том, что в ФБК бывали представители США, рассказал ФАН еще один источник — экс-координатор штаба Любови Соболь по имени Арсений. По его словам, волонтеров ФБК часто вывозили на некие секретные планерки, а в офис периодически приходили какие-то иностранцы.

Стивен Секстон указан на сайте американского посольства как руководитель службы безопасности, но больше никаких данных о нем не нашлось ни в одном из открытых источников. Кроме того, на сайте посольства не указано ни адреса, ни телефона, куда бы можно было обратиться к Секстону. Таинственного сотрудника нет на общих фотоснимках сотрудников посольства и ни в одной из соцсетей.

Источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что нет информации ни о прошлых местах работы Секстона, ни о назначениях до его прибытия в Россию. Но известно, что он — агент ЦРУ.

«По оперативной информации, митинги и демонстрации — его специализация, и сам он работает не на Госдеп, а на ЦРУ. Что в целом логично, ведь охрану посольства штатскому не доверят. Мало того, он был одним из тех, кто координировал действия американских представителей на Болотной площади. Почему он прибыл в ФБК? А что ему еще оставалось делать. Все крупные шишки в этот момент были либо за границей, либо за решеткой. Но, конечно, вызывает вопрос тот факт, почему он не проявился перед нами ранее», — рассказал источник ФАН.

На то, что организаторов незаконных акций в Москве консультировали иностранцы, говорят новые приемы, отработанные в столице. Например, скоординированные действия участников перед марширующим ОМОНом, вброс дезинформации в соцсетях, провокации с людьми, переодетыми в полицейскую форму, подготовка ботов для дезинформации в интернете.