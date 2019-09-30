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15:57   30 Сентября 2019
Россия

Переехавшим в ЗАТО медикам будут выплачивать компенсации

Переехавшим в ЗАТО медикам будут выплачивать компенсации

Медработникам, переехавшим работать в закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), будут выплачивать единовременные компенсации. Соответствующий документ подготовил Минздрав РФ.

В министерстве отметили, что медицинское обеспечение в ЗАТО осуществляется организациями Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Единовременная выплата составит один миллион рублей, фельдшерам — 500 тысяч рублей. Компенсации будут выплачиваться медикам по месту работы. Таким образом ФМБА пытается привлечь в подведомственные организации 435 врачей и 78 фельдшеров.

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Автор: Виктория Разумовская
#компенсации #врачи #здравоохранение #зато

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