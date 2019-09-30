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16:02   30 Сентября 2019
Россия

НАС объявит о создании Международной антинаркотической федерации 4 октября

НАС объявит о создании Международной антинаркотической федерации 4 октября

Национальный антинаркотический союз намерен объявить о создании Международной антинаркотической федерации 4 октября в рамках работы Третьего комитета ООН.

Как сообщили в организации, новая структура объединит общественных деятелей из разных стран, а также консолидирует усилия гражданского общества для обмена опытом и поиска новых путей борьбы с наркотической угрозой. Одной из ключевых задач МАФ станет проведение научных исследований в данной области. Отмечается, что инициатором создания Международной антинаркотической федерации выступила Россия.

Стать участниками федерации могут центры реабилитации, которые работают исключительно по программе Drug Free.

«Эффективное взаимодействие через объединение мировых центров Drug Free поможет пациентам, которые постепенно заменяют наркотические вещества медицинскими препаратами в рамках программы «заместительной терапии», — уверены в НАС.

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Автор: Анна Манц
#наркотики

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