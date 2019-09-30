НАС объявит о создании Международной антинаркотической федерации 4 октября

Национальный антинаркотический союз намерен объявить о создании Международной антинаркотической федерации 4 октября в рамках работы Третьего комитета ООН.

Как сообщили в организации, новая структура объединит общественных деятелей из разных стран, а также консолидирует усилия гражданского общества для обмена опытом и поиска новых путей борьбы с наркотической угрозой. Одной из ключевых задач МАФ станет проведение научных исследований в данной области. Отмечается, что инициатором создания Международной антинаркотической федерации выступила Россия.

Стать участниками федерации могут центры реабилитации, которые работают исключительно по программе Drug Free.