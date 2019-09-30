США пытались повторить в Москве хаос Гонконга - расследование

Авторы нового в фильма-расследования, выпущенного ФАН, сравнили протесты в Гонконге и Москве, обнаружив немало общего. В том числе и след Запада. Издание отмечает, что в обоих мегаполисах события развивались по аналогичным сценариям.

И в Москве, и в Гонконге по западным технологиям был создан искусственный конфликт в государственной системе с использованием «законодательного парадокса», при котором власти не могут противоречить собственно созданным нормативно-правовым актам.

Массовые беспорядки в Гонконге начались после завершения дела убийцы беременной девушки, который не был наказан по всей строгости из-за закона об экстрадиции. Граждане потребовали от властей пересмотра законодательства. Отказ привел к протестам.

В Москве законодательный парадокс намерено устроили протеже скандально известного блогера Алексея Навального, сдав поддельные подписные листы в поддержку выдвижения на выборах в Мосгордуму, а потом попытавшись надавить на власти через незаконные митинги.

Депутат Госдумы Евгений Федоров уверен, что целью деятельности команды Навального являются не сами выборы, а именно расшатывание ситуации.

«Цель этого всего — не выборы, а цель — именно расшатывание ситуации, формирование так называемого протестного лидерства по ликвидации, вообще, российского государства», — убежден российский парламентарий.

Также в Москве и Гонконге использовались одинаковые приемы манипуляции обществом, отмечают авторы фильма. Первая ступень на этом пути по одурачиванию людей — убедить их, что протест мирный, а полиция неоправданно жестока. Эти два тезиса вновь и вновь повторяют лидеры митингов в двух городах, параллельно подкрепляя лозунги постановочными фото с беременными, инвалидами, надеясь разжалобить публику.

Далее по плану организаторы протестов должны добиться реакции полиции на произвол. Этим занимаются специально обученные провокаторы. Отлично осознавая свою роль в схеме, они не пытаются совершить преступление, их главная задача – привлечь внимание, однако не всегда это легко.

Публицист и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков прокомментировал ситуацию как бывший полицейский, отметив аккуратность работавших на митингах в Москве стражей порядка.

«Вы посмотрите, что происходит у нас. Подбежала группа полицейских и демонстранта несут. Один полицейский за левую, другой — за правую, за руку за ногу и голову придерживают. Почему так происходит? Потому что не хотят травмировать гражданина. Не потому, что злые звери набросились, нет, как раз наоборот. Это я вам как бывший полицейский говорю, милиционер», — отметил он.

Когда публика достаточно «разогрета», наступает время радикализировать протест. Для этого организаторы перестают согласовывать акции и назначают их там, где местным жителям и гостям города это будет наиболее неудобно. Для закрепления эффекта в полицию из толпы летят бутылки и камни.

В Москве не допустили полномасштабного развития этого этапа и всех агрессоров задержали. В Гонконге власти этот момент упустили, не успев остановить волну протестов. Это вылилось в массовые беспорядки и обстрел полицейских.

Российские «оппозиционеры» даже не скрывают своих контактов с кураторами с Запада. Упомянутый ранее Алексей Навальный свободно ездит в США в разгар организованных им же протестов, его ближайшие помощники - Леонид Волков и Иван Жданов при малейшей угрозе бегут в Европу, главный спонсор оппозиции - опальный олигарх Михаил Ходорковский открыто контактирует с миллиардером Джорджем Соросом, что равносильно открытым контактам с американо-британскими спецслужбами.