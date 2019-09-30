Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кабмин РФ одобрил «дорожную карту» по развитию рынка ипотечных облигаций

Кабмин РФ одобрил «дорожную карту» по развитию рынка ипотечных облигаций

 Главой Рослесхоза стал Сергей Аноприенко

Главой Рослесхоза стал Сергей Аноприенко
Украина откажется от мелких монет 1 октября

Украина откажется от мелких монет 1 октября

 Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов

Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов
США пытались повторить в Москве хаос Гонконга - расследование

США пытались повторить в Москве хаос Гонконга - расследование

 Сенатор Джабаров услышал оправдывание в словах главы МИД ФРГ о санкциях

Сенатор Джабаров услышал оправдывание в словах главы МИД ФРГ о санкциях
Кабмин РФ одобрил «дорожную карту» по развитию рынка ипотечных облигаций

Кабмин РФ одобрил «дорожную карту» по развитию рынка ипотечных облигаций

 Главой Рослесхоза стал Сергей Аноприенко

Главой Рослесхоза стал Сергей Аноприенко
Украина откажется от мелких монет 1 октября

Украина откажется от мелких монет 1 октября

 Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов

Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов
США пытались повторить в Москве хаос Гонконга - расследование

США пытались повторить в Москве хаос Гонконга - расследование

 Сенатор Джабаров услышал оправдывание в словах главы МИД ФРГ о санкциях

Сенатор Джабаров услышал оправдывание в словах главы МИД ФРГ о санкциях
17:17   30 Сентября 2019
Весь мир

США пытались повторить в Москве хаос Гонконга - расследование

США пытались повторить в Москве хаос Гонконга - расследование

Авторы нового в фильма-расследования, выпущенного ФАН, сравнили протесты в Гонконге и Москве, обнаружив немало общего. В том числе и след Запада. Издание отмечает, что в обоих мегаполисах события развивались по аналогичным сценариям.

И в Москве, и в Гонконге по западным технологиям был создан искусственный конфликт в государственной системе с использованием «законодательного парадокса», при котором власти не могут противоречить собственно созданным нормативно-правовым актам.

Массовые беспорядки в Гонконге начались после завершения дела убийцы беременной девушки, который не был наказан по всей строгости из-за закона об экстрадиции. Граждане потребовали от властей пересмотра законодательства. Отказ привел к протестам.

В Москве законодательный парадокс намерено устроили протеже скандально известного блогера Алексея Навального, сдав поддельные подписные листы в поддержку выдвижения на выборах в Мосгордуму, а потом попытавшись надавить на власти через незаконные митинги.

Депутат Госдумы Евгений Федоров уверен, что целью деятельности команды Навального являются не сами выборы, а именно расшатывание ситуации.

«Цель этого всего — не выборы, а цель — именно расшатывание ситуации, формирование так называемого протестного лидерства по ликвидации, вообще, российского государства», — убежден российский парламентарий.

Также в Москве и Гонконге использовались одинаковые приемы манипуляции обществом, отмечают авторы фильма. Первая ступень на этом пути по одурачиванию людей — убедить их, что протест мирный, а полиция неоправданно жестока. Эти два тезиса вновь и вновь повторяют лидеры митингов в двух городах, параллельно подкрепляя лозунги постановочными фото с беременными, инвалидами, надеясь разжалобить публику.

п

Далее по плану организаторы протестов должны добиться реакции полиции на произвол. Этим занимаются специально обученные провокаторы. Отлично осознавая свою роль в схеме, они не пытаются совершить преступление, их главная задача – привлечь внимание, однако не всегда это легко.

Публицист и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков прокомментировал ситуацию как бывший полицейский, отметив аккуратность работавших на митингах в Москве стражей порядка.

«Вы посмотрите, что происходит у нас. Подбежала группа полицейских и демонстранта несут. Один полицейский за левую, другой — за правую, за руку за ногу и голову придерживают. Почему так происходит? Потому что не хотят травмировать гражданина. Не потому, что злые звери набросились, нет, как раз наоборот. Это я вам как бывший полицейский говорю, милиционер», — отметил он.

Когда публика достаточно «разогрета», наступает время радикализировать протест. Для этого организаторы перестают согласовывать акции и назначают их там, где местным жителям и гостям города это будет наиболее неудобно. Для закрепления эффекта в полицию из толпы летят бутылки и камни.

 В Москве не допустили полномасштабного развития этого этапа и всех агрессоров задержали. В Гонконге власти этот момент упустили, не успев остановить волну протестов. Это вылилось в массовые беспорядки и обстрел полицейских.

Российские «оппозиционеры» даже не скрывают своих контактов с кураторами с Запада. Упомянутый ранее Алексей Навальный свободно ездит в США в разгар организованных им же протестов, его ближайшие помощники - Леонид Волков и Иван Жданов при малейшей угрозе бегут в Европу, главный спонсор оппозиции - опальный олигарх Михаил Ходорковский открыто контактирует с миллиардером Джорджем Соросом, что равносильно открытым контактам с американо-британскими спецслужбами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#москва #расследование #запад #протесты #гонконг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...