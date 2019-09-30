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15:36   30 Сентября 2019
Россия

Медведев 3 октября прилетит на Кубу

Медведев 3 октября прилетит на Кубу

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев 3–4 октября посетит Кубу, чтобы обсудить с председателем Государственного совета и Совета министров Мигелем Диас-Канелем Бермудесом сотрудничество Москвы и Гаваны. По информации кабмина, Медведев и Бермудес обсудят актуальные вопросы российско-кубинского торгово-экономического, инвестиционного, энергетического, транспортного, культурно-гуманитарного и другого сотрудничества.

«Третьего-четвертого октября председатель правительства РФ посетит с визитом Республику Куба», — говорится в сообщении правительства.

По итогам переговоров премьер-министр РФ и председатель Государственного совета Кубы подпишут ряд двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческие контракты.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #медведев #общество #куба

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