Ураганный ветер ожидается в Петербурге во вторник

Городское управление МЧС РФ сообщает, что во вторник в Петербурге ожидаются сильные дожди и ураганный ветер порывами до 24 метров в секунду.

«Первого октября в Санкт-Петербурге ожидаются местами сильные дожди, усиление юго-западного, западного ветра 15–20 метров в секунду, в порывах до 24 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Сотрудники МЧС рекомендуют на парковать машины рядом с деревьями и шаткими конструкциями, а также обходить рекламные щиты и строены со слабо укрепленной кровлей. Кроме этого, не следует находиться вблизи трубопроводов, линий электропередач и эстакадами.

Сегодня в Петербурге 13 градусов тепла, а ветер не превышает четырех метров в секунду.