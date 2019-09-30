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15:28   30 Сентября 2019
Россия

Ураганный ветер ожидается в Петербурге во вторник

Ураганный ветер ожидается в Петербурге во вторник

Городское управление МЧС РФ сообщает, что во вторник в Петербурге ожидаются сильные дожди и ураганный ветер порывами до 24 метров в секунду. 

«Первого октября в Санкт-Петербурге ожидаются местами сильные дожди, усиление юго-западного, западного ветра 15–20 метров в секунду, в порывах до 24 метров в секунду», — сказано в сообщении. 

Сотрудники МЧС рекомендуют на парковать машины рядом с деревьями и шаткими конструкциями, а также обходить рекламные щиты и строены со слабо укрепленной кровлей. Кроме этого, не следует находиться вблизи трубопроводов, линий электропередач и эстакадами. 

Сегодня в Петербурге 13 градусов тепла, а ветер не превышает четырех метров в секунду. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #погода

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