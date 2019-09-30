Украина откажется от мелких монет 1 октября

Монеты номиналом одна, две и пять копеек изымут из оборота 1 октября, сообщил Национальный банк Украины 30 сентября.

«Эти монеты перестанут быть платежным средством и будут изъяты их наличного оборота», — подчеркнули в сообщении.

По заверениям регулятора, в течение трех лет граждане смогут обменять вышедшие из оборота монеты при условии, что сумма будет кратна десяти копейкам. В октябре можно будет расплатиться десятью, 25 и 50 копейками, однако вторые также будут постепенно выводить из пользования.

Согласно расчетам украинского Нацбанка, такой шаг позволит сэкономить свыше 90 миллионов гривен в год, что примерно равно 3,6 миллионам долларов, так как не будет расходов на изготовление монет.