Путин пообщался с Макроном после церемонии прощания с Жаком Шираком

Глава государства Владимир Путин кратко переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда они выходили из церкви Сен-Сюльпис, в которой завершилась панихида по экс-президенту Франции Жаку Шираку.

Путин пару минут переговорил с французским коллегой, после чего последовал к своему автомобилю.

Напомним, 30 сентября состоялась церемония прощания с Шираком в церкви Сен-Сюльпис в Париже. На траурное мероприятие приглашены близкие политика, Макрон с супругой, премьер Франции Эдуар Филипп, члены правительства, а также некоторые иностранные политики.

Ширака не стало 26 сентября. Ему было 86 лет. Президентом Франции он был с 1995 по 2007 год, а на протяжении 18 лет — мэром Парижа.