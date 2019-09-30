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15:25   30 Сентября 2019
Россия

Путин пообщался с Макроном после церемонии прощания с Жаком Шираком

Путин пообщался с Макроном после церемонии прощания с Жаком Шираком

Глава государства Владимир Путин кратко переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда они выходили из церкви Сен-Сюльпис, в которой завершилась панихида по экс-президенту Франции Жаку Шираку.

Путин пару минут переговорил с французским коллегой, после чего последовал к своему автомобилю.

Путин пообщался с Макроном после церемонии прощания с Жаком Шираком

Напомним, 30 сентября состоялась церемония прощания с Шираком в церкви Сен-Сюльпис в Париже. На траурное мероприятие приглашены близкие политика, Макрон с супругой, премьер Франции Эдуар Филипп, члены правительства, а также некоторые иностранные политики. 

Ширака не стало 26 сентября. Ему было 86 лет. Президентом Франции он был с 1995 по 2007 год, а на протяжении 18 лет — мэром Парижа.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #франция #макрон #жак ширак

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