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Литовские депутаты решили байкотировать сессию ПАСЕ из-за возвращения россиян

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15:02   30 Сентября 2019
Весь мир

Литовские депутаты решили байкотировать сессию ПАСЕ из-за возвращения россиян

Литовские депутаты решили байкотировать сессию ПАСЕ из-за возвращения россиян

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдет без участия двух представителей Литвы: члена консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Эммануэлиса Зингериса и либерала Симонаса Гентвиласа, которые отказом от участия в мероприятиях выразили свой протест против возвращения российской делегации.

Об этом в понедельник сообщает Sputnik Литва.

Ранее сообщалось, что новая делегация Украины в ПАСЕ заявила, что отказывается от участия в осенней сессии ПАСЕ, которая пройдет в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября, в связи с возвращением в организацию российской делегации.

«После просьбы Ясько (глава делегации Украины в ПАСЕ – ред.) о солидарности мы не можем махнуть на это рукой. Именно поэтому мы единодушно решили не принимать участие в осенней сессии ассамблеи, учитывая пренебрежение международными обязательствами России и дальнейшую демонстрацию военной агрессии», - написал Зингерис в социальной сети Facebook.

Напомним: полномочия российской делегации в ПАСЕ были в полном объеме восстановлены 26 июня 2019 года, после чего представители РФ смогли принять участие в летней сессии. До этого в апреле 2014 года российская делегация в Парламентской ассамблее совета Европы была лишена права голоса в связи с возвращением Крыма в состав РФ.

 

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Автор: Александр Люблинский
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