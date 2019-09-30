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14:53   30 Сентября 2019
Россия

Студент техникума в Уфе умер на уроке физкультуры

Студент техникума в Уфе умер на уроке физкультуры

Студент техникума в Уфе умер на уроке физкультуры, Минздрав республики Башкирия проводит проверку. Трагедия случилась в кооперативном техникуме города с первокурсником.

Сообщается, что молодой человек имел проблемы со здоровьем, ему разрешали лишь шахматы. Во время урока физкультуры парню стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, врачи госпитализировали его в больницу, но он скончался на больничной койке. В Минздраве факт гибели студента подтвердили, но не назвали ни диагноз, ни возраст парня, уточняет РИА Новости. По факту случившегося проводится проверка Минздрава и следователей СК РФ.

Ранее стало известно о смерти школьника на уроке физкультуры в республике Алтай. Мальчику стало плохо во время выполнения упражнения, он умер прямо в школе.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ск рф #чп #башкирия #студент

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