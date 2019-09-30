Студент техникума в Уфе умер на уроке физкультуры, Минздрав республики Башкирия проводит проверку. Трагедия случилась в кооперативном техникуме города с первокурсником.

Сообщается, что молодой человек имел проблемы со здоровьем, ему разрешали лишь шахматы. Во время урока физкультуры парню стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, врачи госпитализировали его в больницу, но он скончался на больничной койке. В Минздраве факт гибели студента подтвердили, но не назвали ни диагноз, ни возраст парня, уточняет РИА Новости. По факту случившегося проводится проверка Минздрава и следователей СК РФ.

Ранее стало известно о смерти школьника на уроке физкультуры в республике Алтай. Мальчику стало плохо во время выполнения упражнения, он умер прямо в школе.