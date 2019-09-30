Учебно-боевой пуск баллистической ракеты «Тополь-М» провели с Плесецка
Представитель министерства обороны РФ в понедельник, 30 сентября, сообщил, что с космодрома Плесецк провели учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М». По его словам, МБР успешно поразила заданную цель на Камчатке.
Цель пуска — подтвердить летно-технические характеристики данного ракетного комплекса межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М».В Минобороны подтвердили, что ракеты «цели достигли, задачи выполнили в полном объеме». Эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на полуострове Камчатка.
Проведенным пуском подтвердили техническую готовность МБР «Тополь-М», которая находится на боевом дежурстве в Ракетных войсках стратегического назначения, резюмировали в МО РФ.