Учебно-боевой пуск баллистической ракеты «Тополь-М» провели с Плесецка

Представитель министерства обороны РФ в понедельник, 30 сентября, сообщил, что с космодрома Плесецк провели учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М». По его словам, МБР успешно поразила заданную цель на Камчатке.

Цель пуска — подтвердить летно-технические характеристики данного ракетного комплекса межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М».В Минобороны подтвердили, что ракеты «цели достигли, задачи выполнили в полном объеме». Эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на полуострове Камчатка.