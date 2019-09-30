Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
НАС объявит о создании Международной антинаркотической федерации 4 октября

НАС объявит о создании Международной антинаркотической федерации 4 октября

 Кремль не отрицает возможности раскрыть стенограммы разговоров Путина и Трампа

Кремль не отрицает возможности раскрыть стенограммы разговоров Путина и Трампа
Украина откажется от мелких монет 1 октября

Украина откажется от мелких монет 1 октября

 Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов

Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов
Литовские депутаты решили байкотировать сессию ПАСЕ из-за возвращения россиян

Литовские депутаты решили байкотировать сессию ПАСЕ из-за возвращения россиян

 Китай настроен на укрепление межгосударственных отношений с Россией

Китай настроен на укрепление межгосударственных отношений с Россией
НАС объявит о создании Международной антинаркотической федерации 4 октября

НАС объявит о создании Международной антинаркотической федерации 4 октября

 Кремль не отрицает возможности раскрыть стенограммы разговоров Путина и Трампа

Кремль не отрицает возможности раскрыть стенограммы разговоров Путина и Трампа
Украина откажется от мелких монет 1 октября

Украина откажется от мелких монет 1 октября

 Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов

Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов
Литовские депутаты решили байкотировать сессию ПАСЕ из-за возвращения россиян

Литовские депутаты решили байкотировать сессию ПАСЕ из-за возвращения россиян

 Китай настроен на укрепление межгосударственных отношений с Россией

Китай настроен на укрепление межгосударственных отношений с Россией
15:14   30 Сентября 2019
Россия

Учебно-боевой пуск баллистической ракеты «Тополь-М» провели с Плесецка

Учебно-боевой пуск баллистической ракеты «Тополь-М» провели с Плесецка

Представитель министерства обороны РФ в понедельник, 30 сентября, сообщил, что с космодрома Плесецк провели учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М». По его словам, МБР успешно поразила заданную цель на Камчатке.

Цель пуска — подтвердить летно-технические характеристики данного ракетного комплекса межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М».В Минобороны подтвердили, что ракеты «цели достигли, задачи выполнили в полном объеме». Эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на полуострове Камчатка.

Проведенным пуском подтвердили техническую готовность МБР «Тополь-М», которая находится на боевом дежурстве в Ракетных войсках стратегического назначения, резюмировали в МО РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#общество #плесецк #мбр #тополь-м

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...