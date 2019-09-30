Фонтан из кипятка образовался из-за прорыва теплотрассы в Петербурге

Порыв петербургской теплотрассы привел к образованию фонтана кипятка днем во дворе жилого дома на улице Жени Егоровой. Об этом 30 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия ГУП «ТЭК».

По информации СМИ, в настоящий момент прорыв удалось локализовать.

«Cпециалисты локализовали дефект, место технологического нарушения оперативно диагностировано, восстановительные бригады приступили к ремонтным работам», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что прорыв случился на теплотрассе, диаметр которой составляет около 220 миллиметров. На устранение аварии отводится восемь часов. В пресс-службе отметили, что потребители никак не почувствуют ремонтные работы, ведь здания работают на резервной схеме теплоснабжения.

В результате случившегося никто не пострадал. Отдельно сказано, что если автовладельцы обнаружат повреждения машин, они смогут обратиться за компенсацией ущерба.