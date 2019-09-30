Минздрав создаст совет для устранения нарушений в работе частных клиник

Минздрав планирует учредить координационный совет с представителями общественной организации малого и среднего предпринимательства (МСП) «Опора России» для устранения нарушений в работе частных клиник.

«Мы заинтересованы в сильных частных клиниках, возможно, корпорациях… которые будут опорой российской системы здравоохранения и будут входить в систему государственных гарантий», — отметила глава министерства Вероника Скворцова.

По ее словам, Минздрав хотел бы, чтобы в такие советы входили представители «Опоры России» и занимали должности экспертов.

Она добавила, что в стране на данный момент лицензии есть у 69 тысяч частных медучреждений. Из них сильными игроками являются 10-13 процентов. Скворцова призвала попытаться ситуацию улучшить.