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15:05   30 Сентября 2019
Россия

Минпромторг опроверг слухи о подорожании «молочки»

Минпромторг опроверг слухи о подорожании «молочки»

Реализация цифровой маркировки на готовой молочной продукции никак не изменит ее стоимость, сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли России 30 сентября.

Представитель Минпромторга напомнил, что сейчас проходит эксперимент по маркировке, который продлится до 29 февраля 2020 года. Вместе с тем, Госкомиссия по противодействию незаконному обороту одобрила проект правительственного распоряжения об обязательной маркировке молока с 1 июня будущего года.

Параллельно с этим проходит интеграция системы обязательной ветеринарной электронной сертификации «Меркурий». Ряд молочных продуктов вошел в нее 1 июля, а остальные станут ее частью 1 ноября.

Ранее «Известия» со ссылкой на комитет по развитию АПК столичной торгово-промышленной палаты заявили о подорожании молочной продукции. Однако данные быстро опровергли в Россельхознадзоре, заявив о падении себестоимости продукции, которая выровняет итоговую цену.

Минпромторг опроверг слухи о подорожании «молочки»

На данный момент маркируются табачные изделия и обувь, а также лекарственные препараты в качестве эксперимента. До конца года в перечень также попадут ряд представителей текстильной продукции, изделия из меха и кожи, шины, фотокамеры и парфюмерия.

В мае стало известно, что российские власти намерены еще больше расширить перечень товаров, подлежащих маркировке. Напомним, что покупатель может отсканировать специальный код, чтобы удостовериться в легальности купленного.

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Автор: Анна Манц
#минпромторг #молочная продукция #маркировка

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