Китай настроен на укрепление межгосударственных отношений с Россией

Официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан накануне празднования 70-летия установления дипломатических отношений с Россией заявил, что Китай на новом этапе развития межгосударственных отношений намерен укреплять двустороннее взаимодействие с Москвой.

«Находясь в начале нового этапа развития наших отношений и смотря в будущее, мы намерены реализовывать достигнутые лидерами наших стран договоренности, укреплять координацию, выполнять свои обязательства по поддержанию мультилатерализма и существующего миропорядка, а также продвигать наши двусторонние отношения», - заявил Шуан.

Также он добавил, что подобная политика отвечает интересам народов двух стран, а также окажет благоприятное влияние на ситуацию в мире.

Напомним: министр иностранных дел Китая Ван и 26 сентября заявил, что Пекин и Москва сформировали в высшей степени конструктивную, устойчивую, обладающую богатым стратегическим содержанием образцовую модель взаимодействия крупных держав.