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14:29   30 Сентября 2019
Россия

Алтайский школьник умер на уроке физкультуры

Алтайский школьник умер на уроке физкультуры

Алтайский школьник умер на уроке физкультуры. Об этом сообщает СК РФ по Республике Алтай.

Трагедия произошла в Чойской средней школе утром в понедельник, 30 сентября. Десятиклассник почувствовал себя плохо во время упражнения на перекладине на уроке физкультуры. Мальчик потерял сознание. Школьный фельдшер и учитель пытались оказать подростку первую помощь, но безуспешно.

Сейчас на месте работают следователи и региональные криминалисты, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося, а также провести проверку. Причину смерти школьника установят в результате судмедэкспертизы.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #школьник #алтайский край

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