Алтайский школьник умер на уроке физкультуры. Об этом сообщает СК РФ по Республике Алтай.

Трагедия произошла в Чойской средней школе утром в понедельник, 30 сентября. Десятиклассник почувствовал себя плохо во время упражнения на перекладине на уроке физкультуры. Мальчик потерял сознание. Школьный фельдшер и учитель пытались оказать подростку первую помощь, но безуспешно.

Сейчас на месте работают следователи и региональные криминалисты, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося, а также провести проверку. Причину смерти школьника установят в результате судмедэкспертизы.