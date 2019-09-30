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Переехавшим в ЗАТО медикам будут выплачивать компенсации
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14:33   30 Сентября 2019
Россия

Закон об использовании геолокации поможет быстрее находить пропавших детей

Закон об использовании геолокации поможет быстрее находить пропавших детей

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко в понедельник, 30 сентября, в ходе заседания оргкомитета первого Национального форума «Здоровье и безопасность детей» сообщила, что депутаты Государственной думы рассматривают законопроект сенаторов об использовании геолокации в поиске пропавших людей.

«Ежегодно в нашей стране по тем или иным причинам пропадает около 50 тысяч ребят», — сказала Матвиенко.

Законопроект позволяет правоохранителям без судебного решения использовать геолокацию для поиска пропавших детей. Валентина Матвиенко поблагодарила волонтеров, которые по первому зову помогают в поисковых операциях.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #дети #совфед #совет федерации

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