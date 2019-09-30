Закон об использовании геолокации поможет быстрее находить пропавших детей
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко в понедельник, 30 сентября, в ходе заседания оргкомитета первого Национального форума «Здоровье и безопасность детей» сообщила, что депутаты Государственной думы рассматривают законопроект сенаторов об использовании геолокации в поиске пропавших людей.
«Ежегодно в нашей стране по тем или иным причинам пропадает около 50 тысяч ребят», — сказала Матвиенко.
Законопроект позволяет правоохранителям без судебного решения использовать геолокацию для поиска пропавших детей. Валентина Матвиенко поблагодарила волонтеров, которые по первому зову помогают в поисковых операциях.
#ПРЯМАЯТРАНСЛЯЦИЯ заседания оргкомитета первого Национального форума «Здоровье и безопасность детей»https://t.co/0bZFAcvHGp@MINZDRAV_RF @MchsRussia @MintrudRF— Совет Федерации (@SovFedInfo) 30 сентября 2019 г.