Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко в понедельник, 30 сентября, в ходе заседания оргкомитета первого Национального форума «Здоровье и безопасность детей» сообщила, что депутаты Государственной думы рассматривают законопроект сенаторов об использовании геолокации в поиске пропавших людей.

«Ежегодно в нашей стране по тем или иным причинам пропадает около 50 тысяч ребят», — сказала Матвиенко.

Законопроект позволяет правоохранителям без судебного решения использовать геолокацию для поиска пропавших детей. Валентина Матвиенко поблагодарила волонтеров, которые по первому зову помогают в поисковых операциях.