Жители России назвали порогом бедности доход 12,5 тысяч рублей

Жители России считают границей бедности доход 12,5 тысяч рублей на человека. Об этом 30 сентября сообщает РБК, ссылаясь на опрос «Левады-центра».

Субъективная граница бедности на 11,6% превышает прожиточный минимум — установленный государством порог бедности. Во втором квартале текущего года он составил 11,2 тысяч рублей.

Отмечается, что в ходе опроса россиянам задали назвать среднедушевой доход их семьи за предыдущий месяц. Выяснилось, что он оказался в два-три раза ниже оценки нормального дохода, составив 16,8 тысяч рублей. В рамках опроса стало известно, что доход более 38 тысяч рублей получают только 7% опрошенных.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что доходы ниже прожиточного минимума в России получают более 19 миллионов человек или 13% россиян от общего населения страны. Чтобы снизить уровень бедности, в начале текущего года был запущен пилотный проект, предполагающий создание реестра бедных семей и подготовку для них индивидуальных программ.