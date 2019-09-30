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14:33   30 Сентября 2019
Россия

Жители России назвали порогом бедности доход 12,5 тысяч рублей

Жители России назвали порогом бедности доход 12,5 тысяч рублей

Жители России считают границей бедности доход 12,5 тысяч рублей на человека. Об этом 30 сентября сообщает РБК, ссылаясь на опрос «Левады-центра». 

Субъективная граница бедности на 11,6% превышает прожиточный минимум — установленный государством порог бедности. Во втором квартале текущего года он составил 11,2 тысяч рублей. 

Отмечается, что в ходе опроса россиянам задали назвать среднедушевой доход их семьи за предыдущий месяц. Выяснилось, что он оказался в два-три раза ниже оценки нормального дохода, составив 16,8 тысяч рублей. В рамках опроса стало известно, что доход более 38 тысяч рублей получают только 7% опрошенных. 

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что доходы ниже прожиточного минимума в России получают более 19 миллионов человек или 13% россиян от общего населения страны. Чтобы снизить уровень бедности, в начале текущего года был запущен пилотный проект, предполагающий создание реестра бедных семей и подготовку для них индивидуальных программ. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #доходы #бедность

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