Количество безработных в России за неделю упало более чем на процент

Российское министерство труда рассказало о ситуации с безработными россиянами. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства 30 сентября.

«С 18 по 25 сентября 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,3 процента и составила 679,43 тысяч человек», — указано в публикации.

Вместе с тем, спад показателя произошел в 65 субъектах страны, а еще в 13, напротив, был зарегистрирован подъем безработицы, добавили в ведомстве. Общее количество граждан, которые не работали по инициативе работодателя, были в вынужденном отпуске или трудились неполный рабочий день, почти достигло 100 тысяч человек.

Весной же наблюдалась противоположная ситуация: с 6 по 13 марта число безработных выросло на 1,1 процента и составило свыше 810 тысяч людей. В Минтруде тогда пояснили, что безработица, по больше части, носит сезонный характер. В добавок, в текущем году было увеличено пособие для этой группы населения.