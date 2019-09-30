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14:50   30 Сентября 2019
Россия

Суд продлил домашний арест Сергею Фомину из-за участия в массовых беспорядках 27 июля

Суд продлил домашний арест Сергею Фомину из-за участия в массовых беспорядках 27 июля

Басманный суд Москвы в понедельник, 30 сентября, продлил меру пресечения участнику несанкционированного митинга, который прошел в российской столице 27 июля, Сергею Фомину. Мужчину обвиняют в участии в массовых беспорядках.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении в отношении Фомина меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 8 января включительно», — заявила ресс-секретарь суда Юнона Царева «Интерфаксу».

Фомину предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках по части второй статьи 212 Уголовного кодекса РФ. Мужчину задержали в ночь на 8 августа после того, как он сам явился в правоохранительные органы.

Согласно версии следствия, участвующий в массовых беспорядках в Москве 27 июля Фомин направлял действия других лиц. Отмечается, что с делом о массовых беспорядках соединены дела о применении насилия в отношении стражей порядка на митинге 27 июля (ст. 318 УК РФ).

Напомним, незаконные акции в центре Москвы устроили непрошедшие на выборы в Мосгордуму кандидаты, являющиеся протеже скандально известного блогера Алексея Навального. Избирком отказал деятелям так называемой несистемной оппозиции в регистрации из-за большого числа фальсификаций в подписных листах и использования данных мертвых людей.

Фомин работал волонтером в штабе Соболь и помогал собирать подписи за ее выдвижение в депутаты в столичный парламент. В ходе сборища 27 июля мужчина координировал толпу. В тот же день, чтобы скрыться от полиции он взял на руки маленького ребенка Ольги и Дмитрия Проказовых, покинув с ним толпу.

Однако позже Фомин сам сдался полиции. В ходе дачи показаний следователям он назвал Навального и Любовь Соболь «персонально ответственными» за последствия незаконных митингов.

 

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Автор: Алла Ларионова
#фомин #митинги #27 июля

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