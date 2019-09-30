Юнкер не смог приехать на прощание с Шираком по состоянию здоровья

Церемония прощания с бывшими президентом Франции Жаком Шираком, который скончался в пятницу 26 сентября на 87-м году жизни, прошла без участия председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

Как сообщила в понедельник представитель ЕК Мина Андреева, Юнкер не смог посетить траурную церемонию во Франции по состоянию здоровья.

«Председатель не смог быть сегодня в Париже, но он, как и вся комиссия, сочувствует французам в этот день национального траура по случаю смерти президента Ширака», - добавила она.

Напомним: в августе Жан-Клод Юнкер был экстренно госпитализирован и ему сделали операцию по удалению желчного пузыря. В связи с необходимостью срочной операции Юнкеру пришлось прервать отпуск, который он проводил в Австрии.