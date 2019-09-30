Россия намерена потратить на космос 600 миллиардов рублей в 2020-2022 годах

Власти выделят более 600 миллиардов рублей на реализацию госпрограммы «Космическая деятельность России» с 2020 по 2022 годы.

В документах по бюджету говорится, что в этому году на программу заложено 251,7 миллиарда рублей. В 2020 году — 198,5 миллиарда рублей, в 2021 году — 209,1 миллиарда, в 2022 году — 208,7 миллиарда.

Бюджет на реализацию федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности РФ» на 2020 год составит 31,207 миллиарда рублей, на 2021-й — 33,289 миллиарда рублей, на 2022-й — 39,11 миллиарда рублей.

Кроме того, на содержание инфраструктуры Байконура до 2022 года планируют потратить более трех миллиардов рублей.