Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
НАС объявит о создании Международной антинаркотической федерации 4 октября

НАС объявит о создании Международной антинаркотической федерации 4 октября

 Кремль не отрицает возможности раскрыть стенограммы разговоров Путина и Трампа

Кремль не отрицает возможности раскрыть стенограммы разговоров Путина и Трампа
Украина откажется от мелких монет 1 октября

Украина откажется от мелких монет 1 октября

 Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов

Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов
Литовские депутаты решили байкотировать сессию ПАСЕ из-за возвращения россиян

Литовские депутаты решили байкотировать сессию ПАСЕ из-за возвращения россиян

 Китай настроен на укрепление межгосударственных отношений с Россией

Китай настроен на укрепление межгосударственных отношений с Россией
НАС объявит о создании Международной антинаркотической федерации 4 октября

НАС объявит о создании Международной антинаркотической федерации 4 октября

 Кремль не отрицает возможности раскрыть стенограммы разговоров Путина и Трампа

Кремль не отрицает возможности раскрыть стенограммы разговоров Путина и Трампа
Украина откажется от мелких монет 1 октября

Украина откажется от мелких монет 1 октября

 Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов

Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов
Литовские депутаты решили байкотировать сессию ПАСЕ из-за возвращения россиян

Литовские депутаты решили байкотировать сессию ПАСЕ из-за возвращения россиян

 Китай настроен на укрепление межгосударственных отношений с Россией

Китай настроен на укрепление межгосударственных отношений с Россией
14:28   30 Сентября 2019
Россия

Россия намерена потратить на космос 600 миллиардов рублей в 2020-2022 годах

Россия намерена потратить на космос 600 миллиардов рублей в 2020-2022 годах

Власти выделят более 600 миллиардов рублей на реализацию госпрограммы «Космическая деятельность России» с 2020 по 2022 годы.

В документах по бюджету говорится, что в этому году на программу заложено 251,7 миллиарда рублей. В 2020 году — 198,5 миллиарда рублей, в 2021 году  — 209,1 миллиарда, в 2022 году — 208,7 миллиарда.

Бюджет на реализацию федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности РФ» на 2020 год составит 31,207 миллиарда рублей, на 2021-й — 33,289 миллиарда рублей, на 2022-й — 39,11 миллиарда рублей.

Кроме того, на содержание инфраструктуры Байконура до 2022 года планируют потратить более трех миллиардов рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#экономика #бюджет #космос #байконур

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...