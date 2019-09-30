Президент Южной Кореи анонсировал встречу представителей США и КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин анонсировал встречу представителей США и КНДР. По его словам, рабочая встреча будет касаться вопроса денуклеаризации. Кроме того, прорабатывается вопрос о встрече президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Кин Чен Ыном.

По словам Мун Чжэ Ина, решается вопрос также о проведении саммита между США и Северной Кореей. Глава Южной Кореи попросил международное сообщество принять ответные действия, если власти КНДР пойдут на сокращение количества ядерного оружия.

Ранее СМИ Южной Кореи сообщали, что переговоры США и КНДР на тему ядерного разоружения могут пройти в сентябре-октябре 2019 года. Если будет достигнут прогресс, то Ким Чен Ын встретится с Дональдом Трампом. Также южнокорейские журналисты писали, что глава КНДР предложил американскому лидеру пообщаться в Пхеньяне, а Трамп не исключил своего визита в КНДР в 2019 году.