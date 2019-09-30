Число детских суицидов в России ниже, чем в Европе

Заместитель главы министерства здравоохранения Сергей Краевой рассказал о самоубийствах среди несовершеннолетних россиян на заседании организационного комитета Национального форума «Здоровье и безопасность детей» 30 сентября.

Он объяснил, что численный показатель суицидов среди населения — это своеобразный индикатор не только психического здоровья, но и социального благополучия общества. Вместе с тем, сохранение жизни и здоровья детей и подростков имеет особую социальную значимость.

«Частота суицидов среди несовершеннолетних в нашей стране находится на невысоком уровне и не превышает соответствующих показателей в странах мира и Европы», — добавил замминистра.

В начале сентября Всемирная организация здравоохранения опубликовала рейтинг стран по количеству суицидов. В нем представлено общее количество инцидентов, а также «мужские» и «женские» за 2016 год. Так, Россия вошла в тройку стран, где чаще всего происходят самоубийства: на 100 тысяч населения приходится 26,5 суицидников.