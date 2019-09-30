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14:11   30 Сентября 2019
Россия

Почти 280 человек эвакуированы из школы в Москве из-за угрозы взрыва

Почти 280 человек эвакуированы из школы в Москве из-за угрозы взрыва

Более 275 человек эвакуировали из школы, расположенной на западе Москвы. Поводом для эвакуации стали поступившие об угрозе взрыва сообщения. Об этом 30 сентября пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 

По информации агентства, школа, куда поступила информация об угрозе взрыва, находится по адресу улица Красных Зорь, 61. 

«Сотрудники экстренных служб эвакуировали 264 учеников и 12 человек персонала», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что на месте работают сотрудники оперативных групп. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #эвакуация #общество

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