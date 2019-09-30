Эксперт заявил, что США создали единое «террористическое пространство» в мире

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с ФАН заявил, что США создали своего рода «террористическое пространство», куда входят различные террористические группировки в разных регионах мира.

«Заказчиком по созданию и подрядчиком по применению бандгрупп всевозможного толка зачастую является один и тот же игрок. Это все те же финансово-промышленные группы из Соединенных Штатов. Спонсирование почти всегда в том или ином объеме идет оттуда», — заметил эксперт.

По мнению Перенджива, неважно, где именно действуют боевики, в Сирии, Ливии или даже на Украине. Практически везде, отметил собеседник агентства, они обслуживают интересы Вашингтона. Обычно они заняты дестабилизацией обстановки в том или ином регионе мира в рамках политических амбиций американской стороны.

«Я бы сказал, что существует некое целое террористическое пространство, сформированное американцами. И оно едино по всему земному шару. Чаще всего группировки, так или иначе, связаны между собой. Они обучаются по тем же или похожим моделям и являются взаимозаменяемыми в тех или иных горячих точках, поэтому неудивительно, что тот же почерк боевиков прослеживается что в Идлибе, что в Донбассе», — заметил эксперт.

Так, заметны признаки террористов «Тахрир аш-Шам» (коалиция группировок, возглавляемая боевиками из запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры») в недавних диверсиях в Донецкой и Луганской республиках, в Одесской области, в Приднестровье, пишет агентство. Например, подрыв моста перед прохождением гуманитарного конвоя, заложение взрывчатки в автомобильную шину, лозунги ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Перенджиев считает, что угроза есть и для Евросоюза, на который Вашингтон тоже регулярно оказывает давление. Эксперт напомнил о точечных атаках террористов в Германии и во Франции.