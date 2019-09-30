Милонов запретил бы работать с детьми уволенной из-за эротических фото тренерке

В разговоре с «Политикой Сегодня» депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал запретить работать с детьми детскому тренеру по кикбоксингу Екатерине Конопенко, недавно уволенной из центра «Максисмум» в Магнитогорске за эротичные фото, которые, как призналась женщина, были сделаны 20 лет назад.

«Неэтичные» фотографии, на которых обнаженный педагог предстает перед объективом в разных эротических позах были выложены в 2009 году в группе некоторого философа Азсакра Заратустры, явно вдохновляющегося идеями Ницше. На них детский тренер по кикбоксингу Конопенко представлена в образе угнетенной пророком жертвы.

«Естественно тренер не может выкладывать такие фотографии. Должно быть абсолютное табу на подобного рода фотосессии. Здесь дело не в личной жизни… Любой педагог являет собой пример: на него обращают внимание дети», — напомнил Милонов.

Депутат добавил, что табу на «эротичные» съемки подобны гигиеническим требованиям к медикам.

«Не может же врачу, который чихает и кашляет идти на операцию, — возмутился Милонов. — Это его личное пространство — личное. Но операцию он идти не может. Точно такие же требования должны применяться к тем, кто называет себя педагогами. Ничего такого в этом нет».

Однако корень проблемы может быть глубже — педагогов, которые выкладывают в свободный доступ «эротику» никто не предупреждал и не научил, что так делать нельзя, считает политик.

«И они искренне не понимают, что случилось. Они выросли в другое время… Здесь чувствуется недостаток прежде всего тех, кто их готовит. Ваши личные увлечения не должны мешать вашей работе!», — сказал Милонов.

Несколько часов назад в сети госпожа Конопенко опубликовала видео, на котором призвала педагогов «оголяться».

«Купальники? Педагоги, долой даже купальники! Мы хотим видеть честных и голых педагогов. А не скучные лица казенных лицемеров академического преподавания», — заявила Конопенко в ролике.

«Это глупость. Я помню, как совершенно не справедливо предъявляли претензии к учительнице, которая сфотографировалась в купальнике. В подобающем пляжному отдыху виде: не топлес, не голая, а просто в купальнике. Но это перебор, что делает Конопенко. Если она [таким образом] пытается сделать какой-то протест, отстоять свою правоту, то ей, конечно, надо запретить работать с детьми», — резюмировал собеседник агентства.

41-летнюю Конопенко обвинили в «нарушении нравственных и этических норм». К этому привела фотосессия в стиле ню, которую, по словам тренера, она заказала в 2000-х годах.

По итогам прокурорской проверки, руководству детско-юношеского центра «Максимум» в Магнитогорске, вынесли представление о дисциплинарном взыскании. После этого Конопенко уволили в соответствии с пунктом 8 статьи 81 Трудового кодекса. Однако лишение работы женщина готова оспорить в суде.