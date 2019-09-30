Прощание с Шираком проходит в церкви Сен-Сюльпис в Париже

Прощание с экс-президентом Франции Жаком Шираком проходит в церкви Сен-Сюльпис в Париже. На мероприятии присутствует нынешний глава государства Эммануэль Макрон и его жена Брижит, а также члены правительства Франции и премьер-министр Эдуар Филипп.

Вдова Жака Ширака Бернадетт не смогла прийти на прощание с супругом по состоянию здоровья, передает РИА Новости. Делегацию от России представляет президент РФ Владимир Путин, который прибыл в Париж. Сотни людей присутствуют на церемонии, гроб с телом экс-президента Франции встречали аплодисментами.

Месса в память о Шираке транслируется на экранах перед церковью Сен-Сюльпис. Народное прощание с политиком прошло в минувшее воскресенье, 29 сентября, в Доме Инвалидов. Желающих проводить Жака Ширака в последний путь было так много, что прощание там завершилось лишь утром в понедельник, 30 сентября.

Жак Ширак умер 26 сентября на 87-м году жизни. Он дважды становился президентом Франции — с 1995 по 2007 год. 26 сентября огни на Эйфелевой башне погасили в память о бывшем президенте страны. Депутат Европарламента назвал Жака Ширака любимым президентом французов. Ширака похоронят на кладбище Монпарнас рядом со старшей дочерью Лоранс, которой не стало три года назад.